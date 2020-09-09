Devlet Su İşleri (DSİ)'den yapılan açıklamada, Karabük ve ilçelerinde son dönemde su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Son dönemde DSİ tarafından ortaya konulan projelerde modern sulama yöntemlerinin geliştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun da tarımda verim artışı, üretim deseninde çeşitlilik ve çiftçilerin gelirinde artış sağladığı vurgulandı.

"Yörede ürün çeşitliliği sağlanacak"

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Barajın tamamlanmasıyla 15 bin 600 dekar tarım arazisi sulanacak. Baraj temelden 58 metre yüksekliğinde ve 24,2 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Barajın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Ayrıca Filyos Havzası taşkınlardan korunacak."