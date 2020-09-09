Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bloomberg ile gerçekleştirdiği yazılı mülakatta ekonominin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Albayrak, ekonomide yılın ikinci yarısında "V" şeklinde bir toparlanma beklendiğini belirterek, "Salgının turizm gelirleri üzerindeki etkisi olmasaydı bugün cari fazlayı konuşurduk. Cari dengeyi rekabetçi kur politikası ile sağlayacağız. Türkiye, 2021'de yüzde 5'in oldukça üzerinde bir büyüme oranı yakalayacak" dedi.

'Karadeniz'den yakında daha iyi haberler gelebilir'

Albayrak, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezerviyle ilgili şunları söyledi:

"Keşif noktasından 1000 metre daha derine ineceğiz, yakında daha iyi haberler gelebilir. Ülke doğalgaz tüketiminin yüzde 30'unun bu kaynaktan sağlanması hedefleniyor."

Albayrak, ihracına bir süredir ara verilen 5 ve 10 yıl vadeli sabit faizli TL menkul kıymet ihraçlarının tekrar başlayacağını da duyurdu.

