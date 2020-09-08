Gırgır ve trol tekneleriyle sabahın erken saatlerinde denize açılan Düzceli balıkçılar, avladıkları bol miktarda barbun ve mezgitle limana dönüyor.

Balıkçı Şenol Bozoğlu, sezonun bereketli geçeceğini tahmin ettiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Sezon güzel başladı. Tuttuğumuz balıklar barbun, mezgit, istavrit, çinakop, kalkan. Şu an havalar biraz sıcak, havaların soğumasıyla denizde bereket biraz daha artacaktır diye düşünüyoruz."

Bozoğlu, dip balıkçılığı yaptıkları için günlük ortalama 80 kasa balıkla limana döndüklerini belirterek, "Havalar soğuduğu zaman günlük ortalamamız 150 kasaya çıkabilir. Denizdeki görüntü tezgahları şenlendirir, balık da ucuzlar" dedi.