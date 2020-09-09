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Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı 5-14 Aralık'ta, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı da 19-20 Aralık'ta yapılacak.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre, 2020/3. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı 5-14 Aralık'ta, 2020/3. Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı da 19-20 Aralık'ta yapılacak.
Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden alınacak.
Etiketler: Serbest muhasebeci mali müşavirlikSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 10:20
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