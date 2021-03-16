Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sabiha Gökçen'deki günlük yolcu sayısında yılın ilk rekoru
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 12 Mart'ta 60 bin 538 yolcu ağırlayarak 2021'deki günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştı.
Sabiha Gökçen Havalimanında günlük yolcu sayısının rekora ulaştığı gün 125'i dış hat, 290'ı iç hat olmak üzere toplam 415 uçuş gerçekleştirildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi İSG'den konuyla ilgili yapılan Twitter paylaşımında şöyle denildi:
"12 Mart tarihinde elde ettiğimiz günlük 60.538 yolcu sayısıyla 2021 yılındaki en yüksek günlük yolcu rakamına ulaştık. Bizi tercih eden yolcularımıza teşekkür ederiz."
12 Mart tarihinde elde ettiğimiz günlük 60.538 yolcu sayısıyla 2021 yılındaki en yüksek günlük yolcu rakamına ulaştık. Bizi tercih eden yolcularımıza teşekkür ederiz. #SabihaGökçenHavalimanı pic.twitter.com/VbSsb2fAdu— Sabiha Gökçen Airport (@SabihaGokcen) March 15, 2021
Etiketler: Sabiha Gökçen Havalimanı
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