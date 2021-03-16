Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman zararlıları ve suçlarıyla etkin mücadelesini kesintisiz sürdürüyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak 2002'den itibaren orman zararlılarıyla mücadele çalışmalarına öncelik verilirken, ağırlıklı olarak biyolojik yöntemler kullanılıyor.

Bu çerçevede, geçen yıl ormanlardaki zararlı türlere karşı 250 bin hektar alanda mücadele gerçekleştirildi.

628 bin yırtıcı böcek hastalıklı alanlara bırakıldı

Biyolojik mücadele kapsamında, ormanlara 61 bin 327 kuş yuvası asılırken, 106 yere karınca nakli yapıldı. Ayrıca, 628 bin yırtıcı böcek üretilerek hastalıklı alanlara bırakıldı.

Her yıl yaklaşık 50 farklı tür zararlı organizmanın ormanlarda oluşturduğu tahribata karşılık, yurt geneline yayılmış 51 laboratuvarda 4 farklı faydalı böcek türü üretilerek biyolojik mücadele kapsamında ormanlara bırakılıyor.

Bu kapsamda sadece geçen yıl 415 bin "calosoma sycophanta", 155 bin "rhizophagus grandis", 56 bin "thanasimus formicarius" ile 2 bin "torymus sinensis" cinsi faydalı böcek üretildi. Bu yıl için ise 650 bin yırtıcı böcek üretimi programlandı.

Zararlılarla mücadele için 10 milyon 623 bin lira harcandı

Orman zararlılarına karşı, 93 bin 790 hektarlık alanda yapılan biyolojik mücadele için 4 milyon 398 bin 71 lira, 106 bin 198 hektarlık alanda yürütülen biyoteknik mücadele için 2 milyon 855 bin 88 lira, 45 bin 725 hektarlık alanda gerçekleştirilen mekanik mücadele için 2 milyon 787 bin 13 lira ve 2 bin 59 hektar alanda yapılan kimyasal mücadele için 583 bin 326 lira harcama kayıtlara geçti. Böylece, geçen yıl orman zararlılarıyla mücadele kapsamında toplam 10 milyon 623 bin 498 lira harcama yapıldı.

Ormanların sağlık ve hayatiyeti konusunda ulusal, uzun dönemli, büyük ölçekli ve yoğun izlemelere dayalı kaliteli bilimsel verinin sağlanması maksadıyla tüm yurtta kurulan 651 Seviye-1 ve 2 daimi gözlem alanlarında 21 bin 459 çalışma gerçekleştirildi.

Yoğun izleme yapılan 18 Seviye-2 sahasında ağaçlardaki çökelme, döküntü örneklemesi, fenolojik gözlemler orman bölge müdürlükleri tarafından, hava kalitesi ölçümleri ise OGM tarafından hizmet alımıyla gerçekleştirildi. Toplanan örneklerin analiz sonuçları bu yıl raporlanacak.

16 bin 812 suç zaptı düzenlendi

Öte yandan, orman suçlarıyla mücadele faaliyetleri kapsamında, ülke genelinde kurulan 2 bin 810 toplu koruma ve 13 hassas alanı koruma ekibinde görevli 3 bin 751 orman muhafaza memuru ve 2 bin 727 sözleşmeli personel tarafından 16 bin 812 suç zaptı düzenlendi.

Suç zabıtlarının 4 bin 532'si ağaç kesme, 786'sı yasa dışı nakil, 701'i izinsiz bulundurma, 5 bin 96'sı alan açma, 4 bin 642'i işgal, 962'si izinsiz otlatma ve 93'ü çeşitli suçlardan oluştu.

Köylülere 7 milyon 376 bin 432 lira kaynak aktarıldı

Yıl içinde, gençlik bakım sahalarının ve kültür sahalarının korunmasında toplam 495 köy tüzel kişiliğiyle iş birliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda, köylülere 7 milyon 376 bin 432 lira kaynak aktarıldı.