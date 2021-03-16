Türkiye Oyuncak Kooperatifi (TOY-KOOP) Başkanı Ender Mıcık, kurlarda yaşanan artış ve ithal oyuncağa gelen vergilerin oyuncakta ithalatı düşürdüğünü, bu durumun iç piyasada üretim potansiyelini artırdığını söyledi.

"Gelecek vadeden bir sektör"

Oyuncak sektörünün Türkiye'de henüz emekleme döneminde olduğunu belirten Mıcık, "Gelecek vadeden bir sektör. Ülkemizin konumu ve TL'nin değer kaybı ile ülkemiz, uluslararası arenada oyuncak üretimi konusunda rekabetçi bir potansiyeli yakalamıştır" dedi.

Yeni ürünler ve çeşitliliğin artması ile yerli oyuncak üretiminin 2-3 katına çıktığını aktaran Mıcık, ihracatta ve iç tüketimde yükseliş trendinin devam ettiğini söyledi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Ham madde ihracatından vergi alınırsa belki üreticiler iç piyasaya yönelir"

Ender Mıcık, yerli oyuncak üreticilerinin karşılaştığı sorunlardan bir tanesinin ham madde fiyatlarındaki artış olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Son zamanlarda yerli oyuncak üreticilerinin kullandığı, plastik, kağıt, koli kutudan oluşan ham madde fiyatlarındaki artış dolar bazında 2 katını geçmektedir. Bu da ürünlerin fiyatlarını yükselterek pazarda adet bazında satışları düşürmektedir. Yurt dışına kağıt ve plastik ham madde ihracatından vergi alınırsa belki üreticiler iç piyasaya yönelir ve fiyatlar gerileyebilir."

[Fotoğraf: AA]

"Salgın döneminde internet üzerinden oyuncak satışları patlama yaptı"

TOY-KOOP Başkanı Mıcık, son dönemlerde oyuncak imalatının ithalata göre çok ciddi şekilde arttığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracat ürünlerimiz, daha çok katma değeri düşük plastiğe dayalı ürünlerden oluşuyor. Katma değerli ürünler, pilli ve elektronik ürünler. Bunları ithal etmemiz gerekiyor. İthalatında zorluk çekiyoruz. Çok gri noktalar var. Her mal gelişinde farklı yorumlara maruz kalıyoruz. Getirdiğimiz aksam ve yedek parçalarda oyuncaktan alınan vergi oranında vergi alınıyor. Bu da katma değerli malların iç piyasada satışının artmasına karşın aksam ve yedek parça maliyetlerinden dolayı ihracatta rekabetçi fiyatları yakalayamıyoruz. Üreticilerimiz, Çin ile rekabet edebilecek güçte bir destek görürse cari açığın yüzde 20'sini oyuncak üreticileri tek başına sağlar."