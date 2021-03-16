Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, geçen yıl sağlık turizmi için 1 milyon 300 bin ziyaretçinin Türkiye'yi tercih ettiğini belirterek, "2020'de Türkiye'de sağlık hizmeti alan uluslararası hastaların geldiği ilk 3 ülke sırasıyla Irak, Somali Federal Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti oldu." dedi.

Yılık, koronavirüs (Covid-19) salgınının yaşandığı 2020'deki sağlık turizmi hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin, 2019'da sağlık hizmeti için 700 bin hastayı ağırladığını, hastaların sırasıyla Irak, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan geldiğini belirten Yılık, sağlık turizmi için gelen yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden vatandaşlarla beraber turizm gelirinin 2019'da 1 milyar 65 milyon 105 bin dolar tutarında olduğunu kaydetti.

Yılık, 2020'de bir önceki yıla göre Covid-19 dolayısıyla sağlık hizmeti almak için yurt dışından gelen hasta sayısında artış yaşandığını söyledi.

Sağlık hizmet için Türkiye tercih edildi

Yavuz Yılık, "Geçen yıl 1 milyon 300 bin hasta, sağlık hizmeti almak için Türkiye'yi tercih etti. 2020'de Türkiye’de sağlık hizmeti alan uluslararası hastaların geldiği ilk 3 ülke sırasıyla Irak, Somali Federal Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti oldu. Sağlık turizmi ve tıbbi nedenlerle gelen yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri, 2020 yılında 1 milyar 978 milyon 52 bin dolar tutarına çıktı." diye konuştu.

Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği şehirlerin başında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Erzurum ve Van'ın olduğunu belirten Yılık, uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşların kadın hastalıkları, göz, göğüs, genel cerrahi, iç hastalıklar, ortopedi ve travmatoloji, tıbbi onkoloji, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz ve üroloji bölümleri olduğunu söyledi.

Sağlık turizminde Türkiye'yi tercih edenlerin sayısının 2021'de artmasını umut ettiklerini ifade eden Yılık, turizmcilerin aşılanmasının Türk turizminin tercih edilmesinde önemli bir etken olacağını vurguladı.