Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ocak 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 157,7 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 30,4, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 13,5 artış kaydetti.

3 büyük ilde artış

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ocak ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,5, yüzde 1,1 ve yüzde 4 arttı.

Endeks değerleri 2020'nin aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,7, yüzde 29,3 ve yüzde 32,2 yükseldi.

