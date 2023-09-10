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Ekonomi
DHA 10.09.2023 16:44

Rize'de hamsi bolluğu fiyatları düşürdü

Rize'de av yasağı sonrası balıkçı tezgahlarında yer alan hamsinin fiyatı, 100 liradan 50 liraya kadar düştü.

Rize'de hamsi bolluğu fiyatları düşürdü
[Fotograf: DHA]

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi.

Balıkçılar da 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denizle buluşturdu. Sezon açılışını yapan balıkçıların ağlarına istavrit, mezgit ve az miktarda sargan takılırken, Karadeniz'de avlanan balıkçılar, yılın ilk hamsilerini de yakaladı.

Kilosu geçen hafta 100 liradan satılan hamsi ve istavritin fiyatı da düştü. İstavritin fiyatı 50 liraya kadar gerilerken, hamsinin fiyatı 50 ile 70 lira arasında tezgahlarda yerini aldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Deniz suyunun biraz soğuması lazım"

Balıkçı Yaşar Karasüleyman, deniz suyunun biraz soğuması gerektiğini belirterek, "Balık nefes alıyor. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Bu hamsi nefes alıyor. Daha canını vermedi öyle taze. Yerli hamsi, Araklı Limanı'ndan çıktı. Mükemmel bir hamsi, bundan bugün herkes yiyecek. Böyle bir hamsi ilk defa görüyorum. Bu sene hamsi 20 liraya kadar düşecek. Bu hamsi bol, kilosunu 20 liradan satacağız" dedi.

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"Bu kadar iyi hamsi görmedim" 

Balık almak için gelen Musa Ökten, "Tezgahlarda bu sene biraz bolluk var gibi. Fiyatlarda uygun. Bu sene hamsiden beklentimiz fazla. Hamsi fazla olacak diye düşünüyoruz. En çok sevdiğimiz tür hamsi. Hamsi ilgimizi çekiyor` diye konuştu.
Murat Temiz de `Kış aylarında bu kadar iyi hamsi görmedim. Böyle giderse kışın daha iyi olabilir. Arkadaşlarla biraz konuştuğumuzda palamudun bu sene olmadığını, hamsinin çok olacağını söylediler. Evde palamut ve hamsi yiyoruz. O gün hangisi taze ise onu tüketiyoruz" dedi.

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