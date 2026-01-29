Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
Ekonomi
AA 29.01.2026 12:37

Rekabet Kurulu May Tohum hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, ayçiçeği, mısır, pamuk, tatlı mısır, fasulye, sanayi domatesi ve ıspanak tohumu üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren May-Agro Tohumculuk San. ve Tic. AŞ (May Tohum) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu May Tohum hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kurulun, ayçiçeği, mısır, pamuk, tatlı mısır, fasulye, sanayi domatesi ve ıspanak tohumu üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren May Tohum hakkında, alıcılarının bölgelerini ve müşterilerini kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmanın karara bağlandığı bildirildi.

Kurulun ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bulduğuna işaret edilen açıklamada, bu doğrultuda şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, çiftçilerin uygun fiyatlı tohum ve fideye erişmesinin, üretim maliyetleri ve gıda fiyatları açısından önemine dikkat çekilerek, "Soruşturma kapsamında ele alınan bölge ve müşteri kısıtlaması, bir şirketin, mal sattığı bayilere 'sadece bu bölgede satış yapabilirsin' veya 'şu müşterilere mal satamazsın' diyerek piyasayı bölmesidir. Bu durum, bayiler arasındaki rekabeti engelleyerek fiyatların yapay şekilde yüksek kalmasına yol açabilir." bilgisi verildi.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Rekabet Kurulu
