Ekonomi
AA 29.01.2026 11:09

MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son 5 gün

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmalarına ilişkin taksit ödemelerinin 2 Şubat'a kadar yapılması gerekiyor.

MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son 5 gün

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor.

Bu kapsamda, 1 Ocak'ta başlayan MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi, 31 Ocak'ın hafta sonuna rastlaması dolayısıyla 2 Şubat'ta sona eriyor.

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB mobil uygulamasından, 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebiliyor. Vergi ödemesi, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubelerinden de yapılabiliyor.

İnternet ödemelerinde, resmi adreslerle girilmesi önem taşıyor

Dijital Vergi Dairesinden, "MTV ödeme alanı"na şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile "tescil tarihi" veya "sahiplik belge tarihi" bilgilerinden biri girilerek, ödeme işlemi tamamlanabiliyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde, mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

Söz konusu vergi, 2026 için öngörülen enflasyon hedefiyle uyumlu olacak şekilde yüzde 18,95 artırılmıştı.

Bazı beyan ve ödemelerin süresi 2 Şubat'ta doluyor

Ayrıca, Ekim-Kasım-Aralık 2025 dönemi turizm payı ile Aralık 2025 dönemi haberleşme ve dijital hizmet vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergileri ödeme süresi de 2 Şubat Pazartesi günü sona erecek.

7440 sayılı yapılandırma düzenlemesi kapsamında 32. taksitler de pazartesi günü sonuna kadar ödenebilecek.

Bu yılın vergi takviminde, mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık 2025 dönemine ait geri kazanım katılım payı ve yıllık harçların ödenmesi 2 Şubat sonuna kadar gerçekleştirilecek.

Öte yandan taşınmaz, motorlu taşıt (satış) ve günübirlik konut kiralama işini platformlar üzerinden yapanlar ile aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları, kargo ve lojistik işletmeleri tarafından bildirim verme süresi de pazartesi günü sona erecek.

