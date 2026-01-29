Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 29.01.2026 10:22

Ekonomik güven endeksi ocakta aylık bazda değişim göstermeyerek 99,4 oldu

Ekonomik güven endeksi, ocakta aylık bazda değişim göstermeyerek 99,4 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi ocakta aylık bazda değişim göstermeyerek 99,4 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2025'te 99,4 olan endeks, ocakta da aynı düzeyde kaldı.

Tüketici güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 0,3 yükselerek 83,7'ye çıktı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,7 azalışla 103 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1,3 yükselerek 113,8 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,4 azalışla 112,6'ya gerilerken inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,5 artarak 85,7 değerini aldı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

