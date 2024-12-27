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Ekonomi
AA 27.12.2024 16:49

Rekabet ihlallerine ilişkin temel ceza oranlarında alt ve üst sınırlar kaldırıldı

Rekabet Kurulu tarafından verilen idari para cezalarının tayininde "kartel" ve "diğer ihlaller" ayrımı ile buna bağlı temel ceza oranlarının alt ve üst sınırları kaldırıldı.

Rekabet ihlallerine ilişkin temel ceza oranlarında alt ve üst sınırlar kaldırıldı

Rekabet Kurumunun Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, rekabeti sınırlayıcı, engelleyici ve kısıtlayıcı eylemlerde bulunan teşebbüs ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyeleriyle bunların yönetici ve çalışanlarına verilecek idari para cezasının tespitine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, idari para cezalarının tayininde "kartel" ve "diğer ihlaller" ayrımı ile bu ayrıma dayalı olan temel ceza oranlarının alt ve üst sınırları kaldırıldı.

Ağırlaştırıcı ve hafifletici unsurlar ise Kurul kararları doğrultusunda yeniden belirlendi.

Kurulun, rekabeti kısıtlayan anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar ile hakim durumun kötüye kullanılması hallerinde ilgili teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin cirolarının yüzde 10'una kadar idari para cezası uygulama yetkisi bulunuyor.

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