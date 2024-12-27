Ankara'da marketlere "haksız fiyat artışı" denetimi

Ankara Valiliği'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, haksız fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında denetimlere devam edildiği bildirildi.

25-26 Aralık tarihlerinde 186 markette 64 bin 911 ürünün incelendiği, bu ürünlerin 856'sında mevzuata aykırılık tespit edildiği belirtilen açıklamada, 1 milyon 883 bin 200 lira idari para cezası uygulandığı bilgisi verildi.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında ayrıca 186 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldığı, savunmaları alınan firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevkinin gerçekleştirileceği kaydedildi.