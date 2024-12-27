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Ekonomi
TRT Haber 27.12.2024 15:18

Ankara'da marketlere "haksız fiyat artışı" denetimi

Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, 25-26 Aralık tarihlerinde fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında "haksız fiyat artışı" denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 1 milyon 883 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ankara'da marketlere "haksız fiyat artışı" denetimi
[Fotograf: AA]

Ankara Valiliği'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, haksız fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında denetimlere devam edildiği bildirildi.

25-26 Aralık tarihlerinde 186 markette 64 bin 911 ürünün incelendiği, bu ürünlerin 856'sında mevzuata aykırılık tespit edildiği belirtilen açıklamada, 1 milyon 883 bin 200 lira idari para cezası uygulandığı bilgisi verildi.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında ayrıca 186 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldığı, savunmaları alınan firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevkinin gerçekleştirileceği kaydedildi.

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Ankara Valiliği
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