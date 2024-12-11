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Ekonomi
TRT Haber 11.12.2024 10:21

Perakende ticaret satış hacmi yüzde 15 arttı

Ticaret satış hacmi ekimde yıllık bazda yüzde 7,2, perakende satış hacmi yıllık yüzde 15 artış gösterdi.

Perakende ticaret satış hacmi yüzde 15 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,2, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,8, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15 arttı.

Ticaret satış hacmi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 arttı.

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