İnşaat maliyet endeksi ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,48 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,94 yükseldi.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,73 artış gösterdi, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde de yüzde 30,67 artış görüldü, işçilik endeksi ise yüzde 55,62 yükseldi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,06 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,52 , işçilik endeksi yüzde 0,96 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 32,29, işçilik endeksi yüzde 54,69 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,43 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksinde yüzde 2,38, işçilik endeksinde yüzde 1,04 artış görüldü. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,85, işçilik endeksi yüzde 59,04 arttı.