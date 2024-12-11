Toplam ciro endeksi ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ekim ayında yıllık yüzde 41,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; ekim ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,5, inşaat ciro endeksi yüzde 63,7, ticaret ciro endeksi yüzde 42,3, hizmet ciro endeksi yüzde 51,7 yükseldi.

Toplam ciro aylık yüzde 1,3 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ekimde aylık yüzde 1,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; ekim ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,1 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 0,1 azaldı. Ticaret ciro endeksi yüzde 0,9, hizmet ciro endeksi ise yüzde 3,6 artış gösterdi.