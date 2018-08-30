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MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Döviz ile kiralama perakendecilik sektörünü bitiriyor

Alışveriş merkezleri ile gayrimenkulde dövizle kiralama ve satış dönemi sona eriyor. Sektör temsilcilerinin olumlu karşıladığı adımı MÜSİAD Genel Başkanı Kaan da destekledi.

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MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Necmettin Batırel'in sunduğu Ekonomi 7/24 programına konuk oldu. Alışveriş merkezleri ile gayrimenkulde dövizle kiralama döneminin sona ermesine destek verdi. 

"İşletmecilik yapan esnafı mağdur etmemek gerekiyor"

Döviz ile kiralamanın perakendecilik sektörünü bitirdiğini söyleyen Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşletmecilik olarak bakarsanız bugün AVM'lerde neticede işletmedeki insan kar ettiği sürece varsınız, tutup oradaki kiranın yükseltilmesi onun işletme masrafına, hepsine yansıyacak. Yukarıda olmaması gereken bir yerde şu anda döviz. Bu aşağıya düşecek. Onun için burada işletmecilik yapan esnafımızı mağdur etmemek lazım."

"Türkiye'de ne varsa TL'ye dönmesi gerekiyor"

Abdurrahman Kaan, özellikle devlet kurumlarında da döviz bazlı işlemlerin sona ermesi gerektiğini belirterek, "Gereği şekilde TL'ye dönmek lazım. Bunu yaparken özellikle devletin kurumlarında da biz bunu görüyoruz. Onlarda da döviz bazlı işlemler yapılıyor. Bunların tamamının yani Türkiye'de ne varsa TL'ye dönmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: alışveriş merkezleri, döviz, kira, perakende, müsiad
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