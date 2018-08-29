  • 29 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.468
    EURO 7.548
  • BIST 93367.73
    ALTIN 249.698
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Pamukkale'ye 7 ayda 1 milyon turist

Pamukkale'ye 7 ayda 1 milyon turist

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi bu yılın ilk 7 ayında 1 milyon 97 bin 476 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Pamukkaleye 7 ayda 1 milyon turist

Denizli Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi bu yılın ilk 7 ayında 1 milyon 97 bin 476 yerli ve yabancının ziyaret ettiğini açıkladı.

Şen yaptığı yazılı açıklamada, Pamukkale'nin eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleriyle yılın hemen her günü ziyaretçi ağırladığını kaydetti.

Kurban Bayramı tatilinde 114 bin ziyaretçi

Şen, Pamukkale'yi, Kurban Bayramı tatilinde Ege ve Akdeniz kıyılarına gidenlerin uğrak noktası olması nedeniyle 114 bin turistin ziyaret ettiğini söyledi.

"Pamukkale ören yerini ise ilk 7 ayda 1 milyon 97 bin 476 kişi ziyaret etti. Bu yılın ilk yedi ayı ile ülke geneline gelen turist sayısıyla karşılaştırıldığında yüzde 42,5 artışa denk gelmektedir. Bu da ülke ortalaması olan yüzde 24,90'nın çok üzerindedir. "

Hedef 2 milyon 200 bin turist

Şen, Temmuz ayında ülkeye gelen yabancı turist sayısındaki artışın yüzde 11,74 olduğunu, Pamukkale ören yerinin ise turist sayısında yüzde 35,40'lık artış yakaladığını aktardı.

"Temmuz ayında Pamukkale ören yerini 318 bin kişinin ziyaret etmiştir. Bu da tüm yılların ay rekorudur. Bu yıl 2 milyon 200 bin kişinin üzerinde yerli ve yabancı misafir ağırlamayı hedefledik. Ağustos ayında 400 bin ziyaretçi sayısına ulaşmak üzereyiz."

Kaynak: AA

Etiketler: UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi, Pamukkale, Denizli Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği, denizli
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER