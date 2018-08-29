Türkiye'de otel dolulukları Temmuz'da yüzde 75'e yaklaştı

Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Körfez turisti, Antalya ise hem yerli hem yabancı turist sayesinde yükseldi.

Türkiye'de Temmuz 2018'de otel dolulukları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak ortalama yüzde 74,9 olarak kaydedildi. Temmuz 2017'de bu oran yüzde 69,9 olmuştu.

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Temmuz 2018 Ülke Performans Raporu'nda yer alan verilere göre, Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli, geçen ay yüzde 11,9 artarak 87,8 euro, toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 19,9 yükselerek 65,7 euro'ya çıktı.

Türkiye, yılın ilk 7 ayında doluluk oranındaki yüzde 15,7 ve oda başı elde edilen gelirdeki yüzde 25,2 artışla 2017'ye göre Avrupa destinasyonları arasında en yüksek artış oranını yakalayan ülke oldu.

Ocak-Temmuz 2018 döneminde Türkiye'nin ortalama dolulukları yüzde 64,8'e, günlük satılan oda bedeli 69 euroya, toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirleri ise 44,7 euro'ya ulaştı.

İstanbul'da Temmuz 2018'de otel dolulukları yüzde 8,7 arttı

İstanbul'da doluluklar, Temmuz ayında da Orta Doğu kökenli turistler sayesinde yükselişini sürdürdü. İstanbul'da Temmuz 2018 otel dolulukları, 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 artarak yüzde 79,7'ye çıktı. Temmuz 2017'de bu oran 73,3 olmuştu.

İstanbul'da Temmuz 2018'de ADR olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli, 90,3 euro olarak 2017'ye göre yüzde 12,8 artış gösterdi. Temmuz 2017’de bu rakam 80 euro olarak belirlenmişti.

RevPAR'da ise geçen yıla oranla yüzde 22,7 artış yaşandı ve 58,7 euro'dan 72 euro'ya yükseldi.

Ocak-Temmuz 2017’de yüzde 56,8 olan doluluk oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 68,9'a, ortalama günlük satılan oda bedeli 72,1 euro'dan 79,8 euro'ya, oda başı elde edilen gelir ise 40,9 euro'dan 55 euro'ya çıktı.

Oda başı elde edilen gelirde İstanbul, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,3 artış yakaladı.

Antalya'da otel doluluğu yüzde 76,9 oldu

Antalya'da Temmuz 2018'de otel dolulukları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 artarak yüzde 76,9'a yükseldi. Temmuz 2017'de bu oran yüzde 73,3 olmuştu.

Temmuz 2018'de ortalama günlük satılan oda bedeli 139,2 avro olarak 2017'ye göre yüzde 15,6 artış kaydetti. Temmuz 2017'de bu rakam 120,4 euro olarak belirlenmişti.

Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 21,3 artış yaşandı ve 107 euro olarak ölçüldü. Temmuz 2017'de bu rakam 88,2 euro olmuştu.

Antalya'da Ocak-Temmuz 2017'de yüzde 56,9 olan doluluk, Ocak-Temmuz 2018'de yüzde 62,5'e, ortalama günlük satılan oda bedeli 71,4 euro'dan 77 euro'ya, oda başı elde edilen gelir de 40,6 euro'dan 48,1 euro'ya yükseldi.

Kaynak: AA