Yabancıların enerji yatırımı 3'e katlandı

Türkiye'de enerji sektöründe yapılan uluslararası doğrudan yatırımlar, bu yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3 katına yükselerek 649 milyon dolar oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni'nden derlediği bilgilere göre, uluslarası doğrudan yatırım girişi bu yılın Ocak-Mayıs döneminde toplam 2,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde uluslararası doğrudan yatırım girişinin en çok gerçekleştiği sektör, son dönemde büyük projelerin hayata geçirildiği enerji oldu. Yabancıların Türkiye'ye yaptıkları doğrudan enerji yatırımları 3 katına yükseldi.

Geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 202 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen enerji sektöründeki doğrudan yatırımlar, bu yılın aynı döneminde 649 milyon dolar olarak kayıtlarda yer aldı. Böylece bu yılın 5 ayında hayata geçirilen uluslararası doğrudan yatırımların da yaklaşık 3'te 1'i enerji sektörüne yapıldı.

Söz konusu dönemde uluslararası yatırım girişinin en çok olduğu diğer sektörler, 416 milyon dolarla imalat sanayii ve 347 milyon dolarla ulaştırma, haberleşme ve depolama olarak sıralandı.

En çok yatırım AB ülkelerinden

Uluslararası doğrudan yatırım verilerinin ülkelere göre dağılımı incelendiğinde ise, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde nakit sermaye girişinin yüzde 64,3'ü Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kaynaklı oldu.

Sermaye girişinin yaklaşık 1,4 milyar doları AB ülkelerinden, 409 milyon doları Asya ülkelerinden, 175 milyon doları ABD ve 172 milyon doları diğer Avrupa ülkelerinden gerçekleşti.

AB ülkelerinden kaynaklanan nakit sermaye girişlerine bakıldığında, yaklaşık 1,4 milyar dolarlık girişin 318 milyon doları Avusturya'dan geldi. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Avusturya'dan kaynaklanan nakit sermaye girişi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 katına çıktı.

Kaynak: AA