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Ekonomi
TRT Haber 30.01.2025 10:56

MTV ödemelerinin ilk taksidinde son gün yarın

2025 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemeleri devam ediyor. Yarın sona erecek ödemeler, vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

MTV ödemelerinin ilk taksidinde son gün yarın

2025 yılı motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı.

İlk taksitte ödeme süreci yarın sona erecek. Ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

Öte yandan vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor. Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için de MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor.

Ödemeler nasıl yapılıyor?

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemeleri vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor. 

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