Ekonomik güven endeksi ocakta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks Aralık 2024'te 98,9 iken ocakta yüzde 0,8 yükselerek 99,7 oldu.

Tüketici güven endeksi de ocakta aylık bazda yüzde 0,4 azalışla 81'e geriledi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi ise yüzde 0,1 azalarak 102,6'ya düştü.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,5 yükselerek 116,5 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,4 artarak 114,5, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,6 artarak 91,7 değerini aldı.