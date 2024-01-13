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Ekonomi
AA 13.01.2024 00:38

Moody's Türkiye'nin kredi notunu "pozitif"e çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Moody's Türkiye'nin kredi notunu "pozitif"e çevirdi

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