Çok Bulutlu 1.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 12.01.2024 17:05

Bakan Şimşek: Cari dengedeki iyileşme devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti. Mayıs'a göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesinde. Cari dengedeki iyileşme devam edecektir" dedi.

Bakan Şimşek: Cari dengedeki iyileşme devam edecek

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kasım ayında da devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir.

2023’te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP’nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir.

Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir."

 

ETİKETLER
Mehmet Şimşek
Sıradaki Haber
Sinop'ta 2023'te 26 bin 631 ton Türk somonu üretildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:36
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ifadeye getirildi
17:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hızlı bir şekilde enflasyonda gerileme olacak
17:07
Güney Afrika Adalet Bakanı Lamola'dan İsrail'e: Hiçbir şey soykırımı haklı gösteremez
16:56
Şoygu, Rusya'da yüksek hassasiyetli mühimmatın üretimini arttırma talimatı verdi
16:54
TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda başvurular başladı
16:48
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım yapılacak
Emine Erdoğan "Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi"nin açılışını yaptı
Emine Erdoğan "Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi"nin açılışını yaptı
FOTO FOKUS
Malatya'da 6 Şubat depreminden yeni görüntü ortaya çıktı
Malatya'da 6 Şubat depreminden yeni görüntü ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ