Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak

Türkiye'de güçlü bir tasarım ekosistemi oluşturmak ve katma değerli ihracat hedeflerine ivme kazandırmak amacıyla 25-27 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek İstanbul Mobilya Tasarım Fuarı-Furnishings & Design Istanbul'un (FDI) tanıtım toplantısı, İstanbul Modern'de yapıldı.

Etkinlik, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç'in ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de mobilyanın, son çeyrek yüzyılda büyük başarı hikayesi yazmış sektörlerin başında geldiğini belirterek, 180 milyon dolar ihracat yaparken 280 milyon dolar ithalatla açık veren bir sektörden, 4 milyar dolar ihracat yapıp 850 milyon dolar ithalat yaparak neredeyse 1'e 5 nispetinde fazla veren bir sektöre ulaşıldığını söyledi.

Bolat, sektörün insanlara adeta huzur ve rehabilitasyon sağlayan fonksiyonlar da icra etmeye başladığı dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sektör, sınırları aşarak küresel ölçekte rekabetçi bir hale geldi. Biz hükümet ve Ticaret Bakanlığı olarak bütün sektörlere önem veriyoruz. Bir dolarlık bir ihracat fırsatı varsa dahi onun peşinde koşuyoruz ülkemize bir dolar daha fazla döviz kazandırabilmek için. Mobilya sektörümüz, 25 yıldaki 20 katlık ihracat ve sektörel başarısını kaliteli üretimine, rekabetçi fiyatlarına, tasarım zenginliğine ve markalaşmaya borçlu. Aynı şeyi biz konfeksiyonda da gördük, kumaşlarda gördük özellikle. Oralarda da özellikle konfeksiyonda kilogramda 1,5 doları aşan ihracat rakamımız kimi ürünlerde 60 dolara, 70-80 dolarlara kadar ulaşabiliyor. Markalaşmada da aynı bu şekilde değer artışı sağlıyor."

"Türkiye'nin dünya üretim ve ticaret liginde sürekli yükselen bir başarısı var"

Bakan Bolat, yıllık bazda ihracatta 269,5 milyar dolarlık rakama temmuzda ulaştıklarını ve ilk defa aylık 25 milyar doların yakalandığını ifade ederek, Mart'ın 28'inde de ikinci defa günlük 2 milyar doları aştıklarını ve bu rakamları çok daha yukarılara taşımak zorunda olduklarını belirtti.

Türkiye'nin dünya üretim ve ticaret liginde sürekli yükselen başarısının olduğuna işaret eden Bolat, "Burada da şunu da kabul etmemiz lazım, durursak bizi geçerler. O nedenle durmak yok diyoruz, koşmaya devam diyoruz. Daha yükseğe, daha ileriye daha fazla üretim ve daha fazla ihracata yönelmek zorundayız." dedi.

Bolat, mobilya sektörünün "ülkenin yüz akı" olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"250 bine yakın insanımıza iş, aş, istihdam imkanı sağlayan bu sektörümüzde çıraklarımızdan ustalarımıza, kalfalarımıza ve esnaflarımızdan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, tasarımcılarımızın destekleriyle uzanan bir başarı zincirinin adıdır mobilya sektörü. Son 20 yıldır net ihracatçı konumunu devam ettirmektedir. 2024 yılı itibarıyla da 4,5 milyar dolar ihracatı, 860 milyon dolar ithalatı olan bir sektör. Biz ihracatta 10'unculuğa yükseldik. Çin, Vietnam, Polonya, Almanya, İtalya, Meksika, ABD, Çekya, Kanada ve 10'uncu Türkiye. Burada Irak, Almanya, ABD, Fransa ve Romanya bizim başlıca pazarlarımız ancak 200'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Bugün çantaları ellerinde her gün en az 40 bine yakın Türk ihracatçısı, uçaklarda dünyanın her tarafına pazar arayışlarıyla ihracat bağlantıları için dolaşıyor ve kendi firmaları için, kendi üretimleri için, ülkeleri için, Türkiye'miz için çaba sarf ediyorlar."

"2025'te 18 farklı tasarım yarışmasını destek kapsamına aldık"

Mobilyanın kilogramının ihracatta değerinin 2004 yılında 2 dolar 43 sent iken 2024'te neredeyse 4 dolara yükseldiğini ve yüzde 65'lik artış sağladığını kaydeden Bakan Bolat, Türkiye'nin dünya mobilya ihracatından aldığı payın yüzde 2 olduğunu söyledi.

Bolat, mobilyanın en önemli girdilerinden MDF ve yonga levhada Türkiye'nin dünyanın en önemli üretici ülkelerinden biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada kaliteli üretim, hızlı teslimat ve inovatif yenilikçi ürünler, tasarımı zengin ürünler ortaya koymak kilogram başına değeri artırmakta ve mobilya ihracatımız yükseltmekte. Son 25 yıl bir atılım dönemiydi. Şimdi ikinci bir atılım dönemine ihtiyacımız var. Mobilyada da diğer sektörlerimizde de bu anlamda Türkiye gerçekten dünyada diplomaside, siyasette, dış politikada üretim kalitesiyle adından söz ettiren, saygı duyulan bir ülke haline geldi ve Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde küresel bir oyuncu ve bir barış diplomasi ülkesi haline geldi. Bunlardan istifade etmemiz lazım."

Ticaret Bakanlığı olarak gittikleri ülkelerde Türk ürünlerine olan itibarın, ülkenin gördüğü saygı ve itibarın kendilerini mutlu ettiğini belirten Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığı olarak mobilya sektöründe Turquality program desteğimiz var, marka program desteğimiz var. Turquality kapsamında 11 firmanın 14 markasını destekliyoruz. Marka programı kapsamında 3 firmanın 3 markasını destekliyoruz. Ticaret Bakanlığımızın bütün Turquality ve marka destek programlarının yüzde 4,5'i mobilya sektörüne ayrılıyor. Özellikle Türk tasarımcılarının ürünlerinin tanıtılması, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanıtılması, markalaşması amacıyla yapılan organizasyonlar, tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların eğitim ve yaşam giderleri de Ticaret Bakanlığımızca desteklenmektedir. Burada işbirliği yaptığımız kuruluşlarla beraber 2023 yılında 20, 2024 yılında 19, 2025 yılında 18 farklı tasarım yarışmasını destek kapsamına aldık."

"Fuara yerli ve yabancı 25 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor"

Bakan Bolat, mobilya ihracatçı birliklerinin düzenlediği tasarım yarışmalarının her birine binlerce başvurunun yapıldığına işaret ederek, 2018'den bu yana 300'den fazla tasarımcının bu imkanlardan yararlandığını söyledi.

Mobilya sektöründe geçen yıl 7 ticaret heyetinin yurt dışı programı düzenlenmesine destek olduklarına dikkati çeken Bolat, "2 adet de alım heyeti programını destekledik. Bu yıl ilk 7 ayda 6 sektörel ticaret heyeti yurt dışı programı ve 3 alım heyeti programına destek olduk. Mobilya Dernekleri Federasyonu Mobilya ve Tasarım Fuarı için de alım heyeti programı yapıyoruz." dedi.

Bolat, mobilya sektörünün tasarım, inovasyon, markalaşma ve çevreci üretim anlayışıyla küresel ölçekte daha da yükseleceğini ifade ederek, "Dünyanın gerçeklerini ve rekabetin zorluklarını göz önüne alarak birlikte büyüme modelini tercih etmek zorundayız. Burada geçen yılki Mobilya ve Tasarım Fuarı'na çok iyi bir katılım olmuştu, ilham verici bir fuardı." diye konuştu.

Bu yılki fuarın 25-27 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde iki ayrı salonda yapılacağını kaydeden Bolat, "Fuara 100 katılımcı marka iştirak edecek, yerli ve yabancı 25 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Bu konuda biz de Bakanlık olarak tanıtım çalışmalarını destekledik. Hep birlikte Türkiye'mizi daha yüksek seviyelere ulaştırmak için çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Türk mobilyasının dünyada aranılan bir kalitenin adı olduğunu vurgulayan Bolat, "Bunu daha başka ürünlere de yayacağız. Sanayide, tarımda, hizmet sektöründe 'Türkiye' demek kalite demektir, dayanıklı güzel ürün demektir algısını ve gerçeğini bütün dünyaya göstereceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.