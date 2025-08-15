Açık 33.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.08.2025 13:43

Orta vadeli tahminlerindeki ara hedeflerin detayları belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın 3. Enflasyon Raporu Toplantısında duyurduğu yeni orta vadeli iletişim stratejisinin detaylarını açıkladı.

Orta vadeli tahminlerindeki ara hedeflerin detayları belli oldu

TCMB, Next Sosyal'deki hesabından orta vadeli tahminlerindeki iletişim stratejisindeki değişikliğe ilişkin detayları paylaştı.

Banka yeni orta vadeli iletişim stratejisi kapsamında enflasyon raporlarında "enflasyon tahminleri" ile taahhüt ve çıpa işlevi görecek olan yıl sonu odaklı "ara hedefler"i açıklamaya başladı.

TCMB'nin açıklayacağı "enflasyon tahminleri" veri akışına bağlı olarak revize edilebilecek. Taahhüt ve çıpa işlevi görecek olan "ara hedefler"de de rapor dönemleri arasında olağanüstü gelişmeler olmadığı sürece değişikliğe gidilmeyecek.

Orta vadede enflasyonun yüzde 5'e gittiği dezenflasyon sürecinde daha kısa bir vadede ulaşılması taahhüt edilen yıl sonu enflasyon düzeyleri olan "ara hedefler" para politikası düzeyinin ayarlanmasında referans olarak alınacak.

Bu kapsamda dezenflasyon sürecinde enflasyonu belirlediği ara hedeflere uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edecek olan TCMB önceki raporlarda 2025 yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 24 değerini, 2025 yılı ara hedefimiz olarak korudu.

Banka 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon ara hedeflerini sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledi.

ETİKETLER
Merkez Bankası Enflasyon
Sıradaki Haber
Bakan Bayraktar: Suriye'ye 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:28
7. Türk Devletleri Türkoloji Yaz Okulu Karabağ Üniversitesinde düzenleniyor
14:23
Yaren leyleğin yavruları göç yolculuğuna başladı
14:17
Hatay ve Mersin'deki orman yangınları kontrol altına alındı
14:12
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor
14:00
AB’nin varoluş sancısı: Kış uykusundan uyanabilecekler mi?
13:51
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Erzurum'da yolcu otobüsünün traktöre çarpma anı güvenlik kamerasında
Erzurum'da yolcu otobüsünün traktöre çarpma anı güvenlik kamerasında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ