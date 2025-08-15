Açık 25.7ºC Ankara
Ekonomi
AA 15.08.2025 11:43

Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Merkezi yönetim bütçe gelirleri temmuzda 1 trilyon 96 milyar 914 milyon lira, giderleri 1 trilyon 120 milyar 775 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 50,1 artarak 1 trilyon 96 milyar 914 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 35,4 artışla 1 trilyon 120 milyar 775 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,8 yükselerek 6 trilyon 695 milyar 494 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 42,4 artarak 7 trilyon 699 milyar 834 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, temmuzda 23 milyar 862 milyon lira, ocak-temmuz döneminde 1 trilyon 4 milyar 340 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı
