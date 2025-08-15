Açık 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 15.08.2025 10:20

Bakan Şimşek: Makro finansal istikrar pekişiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalardaki olumlu döngünün güçlendiğini ve makro finansal istikrarın pekiştiğini bildirdi.

Bakan Şimşek: Makro finansal istikrar pekişiyor
[Fotograf: AA]

Bakan Şimşek, NEXT Sosyal'de yaptığı paylaşımda, ekonomideki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Verilerdeki olumlu seyre dikkati çeken Şimşek, "Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor." ifadesini kullandı.

Brüt rezervlerin 174,4 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaştığını vurgulayan Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun ise son iki yıldır kesintisiz bir düşüşle 3 trilyon lira azaldığını belirtti. Bu süreçte, Türk lirası mevduatın toplam içindeki payının yüzde 59,6’ya yükseldiğinin altını çizdi.

Uluslararası piyasalarda Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olarak kabul edilen 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizinin yeniden yüzde 7 seviyesinin altına gerilediğini de ekledi.

Ekonomi programının kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini belirten Şimşek, şunları kaydetti;

Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
Sıradaki Haber
Hizmet üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 3,7 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:19
YÖKDİL sonuçları açıklandı
10:15
Hizmet üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 3,7 arttı
10:09
İnşaat üretim endeksi haziranda arttı
10:06
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
10:31
Gazze'deki yıkımı Türk televizyonlarında ilk kez TRT Haber görüntüledi
10:03
Ücretli çalışan sayısı haziranda 15,9 milyon oldu
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Gazze'deki yıkımı Türk televizyonlarında ilk kez TRT Haber görüntüledi
Gazze'deki yıkımı Türk televizyonlarında ilk kez TRT Haber görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ