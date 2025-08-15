Bakan Şimşek: Makro finansal istikrar pekişiyor

Bakan Şimşek, NEXT Sosyal'de yaptığı paylaşımda, ekonomideki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Verilerdeki olumlu seyre dikkati çeken Şimşek, "Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor." ifadesini kullandı.

Brüt rezervlerin 174,4 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaştığını vurgulayan Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun ise son iki yıldır kesintisiz bir düşüşle 3 trilyon lira azaldığını belirtti. Bu süreçte, Türk lirası mevduatın toplam içindeki payının yüzde 59,6’ya yükseldiğinin altını çizdi.

Uluslararası piyasalarda Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olarak kabul edilen 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizinin yeniden yüzde 7 seviyesinin altına gerilediğini de ekledi.

Ekonomi programının kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini belirten Şimşek, şunları kaydetti;

Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.