TRT Haber 15.08.2025 10:11

Hizmet üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 3,7 arttı

Hizmet üretim endeksi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı.

Hizmet üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 3,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet üretim endeksi haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 18,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,3 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 5,2 arttı. 

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,5 azaldı

Hizmet üretim endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,0 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,8 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,0 azaldı.

TÜİK
İnşaat üretim endeksi haziranda arttı
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gazze'deki yıkımı Türk televizyonlarında ilk kez TRT Haber görüntüledi
