Açık 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 15.08.2025 09:58

Ücretli çalışan sayısı haziranda 15,9 milyon oldu

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 15 milyon 925 bin 359 kişi oldu.

Ücretli çalışan sayısı haziranda 15,9 milyon oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 612 bin 472 kişi iken, 2025 yılı Haziran ayında 15 milyon 925 bin 359 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 2,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 8,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,1 arttı. 

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.  

ETİKETLER
İstihdam TÜİK
Sıradaki Haber
Altının gramı 4 bin 391 liradan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:34
Bakan Şimşek: Makro finansal istikrar pekişiyor
10:19
YÖKDİL sonuçları açıklandı
10:15
Hizmet üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 3,7 arttı
10:09
İnşaat üretim endeksi haziranda arttı
10:06
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
10:31
Gazze'deki yıkımı Türk televizyonlarında ilk kez TRT Haber görüntüledi
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Gazze'deki yıkımı Türk televizyonlarında ilk kez TRT Haber görüntüledi
Gazze'deki yıkımı Türk televizyonlarında ilk kez TRT Haber görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ