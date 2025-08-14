Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon süreci güç kazanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Next Sosyal'deki hesabından, makro ekonomik verilerdeki gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

"TCMB verilerine göre brüt rezervler 8 Ağustos haftasında 174,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Yükselen uluslararası rezervler, ülke risk priminin düşmesi, finansal istikrar ve dezenflasyon süreci bakımından olumlu etkilerde bulunmaktadır." değerlendirmesini yapan Yılmaz, öngörülen düzeyin altında seyreden cari açıkla dış finansman ihtiyacı azalırken, risk primindeki gerilemeyle dış finansmanın maliyetinin düştüğünü vuguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Teknik analizler, yıl sonunda enflasyon oranının Merkez Bankasının tahmin aralığında, yüzde 25-29 gerçekleşeceğini göstermektedir. Sağlanan gelişmelerin beklentilere daha fazla yansıması ile dezenflasyon süreci güç kazanacaktır. Finansal istikrarın güçlendiği, enflasyon oranında düşüşün devam ettiği bir ortamda, sürdürülebilir büyüme ve sosyal refahı artırma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı kararlı ve koordineli şekilde sürdüreceğiz."Ayrıntılar geliyor...