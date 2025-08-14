Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber, AA 14.08.2025 21:37

Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon süreci güç kazanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Teknik analizler, yıl sonunda enflasyon oranının Merkez Bankasının tahmin aralığında, yüzde 25-29 gerçekleşeceğini göstermektedir. Sağlanan gelişmelerin beklentilere daha fazla yansımasıyla dezenflasyon süreci güç kazanacaktır." ifadesini kullandı.

Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon süreci güç kazanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Next Sosyal'deki hesabından, makro ekonomik verilerdeki gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

"TCMB verilerine göre brüt rezervler 8 Ağustos haftasında 174,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Yükselen uluslararası rezervler, ülke risk priminin düşmesi, finansal istikrar ve dezenflasyon süreci bakımından olumlu etkilerde bulunmaktadır." değerlendirmesini yapan Yılmaz, öngörülen düzeyin altında seyreden cari açıkla dış finansman ihtiyacı azalırken, risk primindeki gerilemeyle dış finansmanın maliyetinin düştüğünü vuguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Teknik analizler, yıl sonunda enflasyon oranının Merkez Bankasının tahmin aralığında, yüzde 25-29 gerçekleşeceğini göstermektedir. Sağlanan gelişmelerin beklentilere daha fazla yansıması ile dezenflasyon süreci güç kazanacaktır. Finansal istikrarın güçlendiği, enflasyon oranında düşüşün devam ettiği bir ortamda, sürdürülebilir büyüme ve sosyal refahı artırma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı kararlı ve koordineli şekilde sürdüreceğiz."Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Enflasyon Merkez Bankası Son Dakika
Sıradaki Haber
Borsa İstanbul'da gong "Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası" için çaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:01
Beşiktaş Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
22:25
Sıcaklıklar 24 ilde 40 dereceyi aştı
21:35
Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi
20:47
Hamas'tan Gazze'deki soykırım ve Batı Şeria'nın ilhakına karşı "kitlesel gösteri" çağrısı
20:24
Moğolistan'da geleceğin mühendisleri TİKA'nın kurduğu 'Cezeri Lab'de yetişiyor
19:59
Süper Lig'de 3 maç ertelendi
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Bodrum'da isale hattı patladı, iş yerinin deposunu su bastı
Bodrum'da isale hattı patladı, iş yerinin deposunu su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ