Açık 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 15.08.2025 10:07

İnşaat üretim endeksi haziranda arttı

İnşaat üretim endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 24,9 artış gösterdi.

İnşaat üretim endeksi haziranda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, inşaatın alt sektörleri incelendiğinde, haziranda bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,7 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 23,6 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 3,2 arttı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, haziranda bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 3,1 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı.
 

ETİKETLER
TÜİK İnsan Hakları İzleme Örgütü
Sıradaki Haber
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:34
Bakan Şimşek: Makro finansal istikrar pekişiyor
10:19
YÖKDİL sonuçları açıklandı
10:15
Hizmet üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 3,7 arttı
10:06
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
10:31
Gazze'deki yıkımı Türk televizyonlarında ilk kez TRT Haber görüntüledi
10:03
Ücretli çalışan sayısı haziranda 15,9 milyon oldu
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Gazze'deki yıkımı Türk televizyonlarında ilk kez TRT Haber görüntüledi
Gazze'deki yıkımı Türk televizyonlarında ilk kez TRT Haber görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ