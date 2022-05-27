Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 10:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası'ndan liralaşma hedefi vurgusu
[Fotoğraf: Arşiv]
Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret etti. Liralaşma temel hedefi doğrultusunda finansal istikrar oluşana kadar tüm araçların kullanılacağını vurguladı.
Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladı
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve “Liralaşma” temel çerçevesi içinde sürdürülebilir finansal istikrar hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" dedi.
Kavcıoğlu, "Son dönemde devreye alınan uygulamaların önemli bir odağı, fiyat istikrarının sürdürülebilir bir çerçevede yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin aktif pasif tüm kalemleri ile kalıcı şekilde liralaşmasını sağlamaktır" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: Ekonomik Düzenlemeler Merkez Bankası
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