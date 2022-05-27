Dünya Ekonomik Forumunun (World Economic Forum-WEF) Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi’nde Türkiye, 4 sıra birden yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy uluslararası turizm ve seyahat örgütlerin paydaşlığında oluşturulan endeksteki yükselişe ilişkin yaptığı değerlendirmede, raporun Türkiye’nin turizm alanında rekabet gücünü artırmaya devam ettiğini ve turizmdeki nihai hedefi olan yüksek gelir, rekabetçi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma çabasını gösterdiğini dile getirdi.



Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından 2007 yılından beri Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC), Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi örgütlerin hazırladığı çalışmanın Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi adıyla 2007-2019 yılları arasında iki yılda bir yayımlandığını hatırlatan Bakan Ersoy, şunları söyledi:

“2019 yılına kadar Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi adıyla yayınlanan endeks 2020 yılında küresel koronavirüs salgını nedeniyle sonlandırıldı. Dünya Ekonomik Forumu, 2022 yılında yeni veri setleri, kaynakları ve yeni bir metodoloji ile tamamen yeni bir endeks çalışması yayımlama kararı aldı. Bu süreçte endeks yapısında köklü bir değişikliğe gidildi ve sürdürülebilirlik önemli bir pay kazandı. Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi olarak adı değiştirilen endeksin sonuçları 24 Mayıs 2022 tarihinde Davos’ta açıklandı. Buna göre Türkiye, yapılan yeni endeksteki veriler ışığında 2019 yılında 49’uncu sırada yer alırken, 2021 endeksinde 45’inci sıraya yükseldi.”

"Yükseliş ortak çalışmanın sonucu"

Endeks sonuçlarının açıklandığı raporun, 117 ülkeyi 17 farklı başlıkta sıralayarak, seyahat ve turizm sektörü aracılığıyla ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasına ve dolayısıyla rekabet gücüne katkıda bulunan faktörleri ortaya koyduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

“2020 ve 2021 yılları arasında, Bakanlığımızın yanı sıra Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının koordinasyonunda, aralarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının bulunduğu toplam 15 kurum ile yürütülen yoğun çalışmalar sonucu Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi kapsamındaki göstergelerden 50’sinde iyileşme sağlandı. Türkiye en iyi derecelerini; kültürel varlıklar, fiyat rekabetçiliği, havayolu ulaşım altyapısı alanlarında gösterirken; UNESCO tescilli varlıkların sayısındaki artış ve verilerdeki güncelleme sayesinde, kültürel varlıklar dünya sıralamasında 13’üncü sırada yer aldı.”

"Türkiye’nin hedeflerine ulaşma çabasının göstergesi"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başarılı sonuçlar elde ettikleri bu endeksin Türkiye’nin uluslararası rekabetteki yükselişini ve sürdürülebilir turizm politikalarının olumlu sonuçlarını da ortaya koymaya başladığını vurgulayarak, “Bu rapor, Türkiye’nin turizm alanında rekabet gücünü artırmaya devam ettiğini ve turizmdeki nihai hedefi olan yüksek gelir, rekabetçi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma çabasını göstermektedir” dedi.

Gelecek yıllarda da konu özelinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Bakan Ersoy, uluslararası kuruluşlar ve paydaşlarla yaptıkları ortak projelerle bu endekse doğrudan ve dolaylı olarak yansıyacak katkılara destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye’nin uluslararası endekslerde daha yüksek seviyelere ulaşacağına işaret eden Bakan Ersoy, “Umuyorum ki Türkiye, yoğun ve sistemli çalışmasıyla bu ve bunun gibi uluslararası endekslerde hak ettiği daha yüksek seviyelere çok hızlı bir şekilde kavuşacaktır” dedi.