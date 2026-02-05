Merkez Bankası toplam rezervleri rekor kırmaya devam ediyor

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 30 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 797 milyon dolar azalışla 84 milyar 405 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ocak'ta 86 milyar 202 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 4 milyar 341 milyon dolar yükselişle 129 milyar 412 milyon dolardan 133 milyar 753 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 544 milyon dolar artışla 215 milyar 614 milyon dolardan 218 milyar 158 milyon dolara yükseldi.