Merkez Bankası ile Katar arasında swap anlaşması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018'de imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edildi.
TCMB, Katar Merkez Bankası ile imzalanan swap tadil anlaşmasına ilişkin bir duyuru yayımladı.
Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildiği belirtildi.
Duyuruda, para takası anlaşmasının temel hedefinin yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak olduğu vurgulandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018'de imzalanan ikili swap anlaşması yenilendi. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Dr. Hakkı Arda Tokat, yenilenen anlaşma ile ilgili detayları @trthaber'e anlattı. pic.twitter.com/WIf1KkhujH— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 20, 2020
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