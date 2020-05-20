Cumhurbaşkanı kararıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi.

İş makineleri ve tarım makineleri ile bazı demir-çelik ürünleri ilave vergi getirilen ürünler arasında.

İlave gümrük vergisi 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30, 1 Ekim 2020'den itibaren 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.

Kararın, koronavirüs salgınının ekonomi üstündeki olumsuz etkilerini azaltmak ve yerli sanayii ithalat baskısına karşı korumak amacıyla alındığı belirtildi.