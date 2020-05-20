Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi
Aralarında iş ve tarım makineleri, vinçler ve bazı demir-çelik ürünlerinin de bulunduğu çeşitli ithal ürünlere 30 Eylül'e kadar yüzde 30'a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.
Cumhurbaşkanı kararıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi.
İş makineleri ve tarım makineleri ile bazı demir-çelik ürünleri ilave vergi getirilen ürünler arasında.
İlave gümrük vergisi 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30, 1 Ekim 2020'den itibaren 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.
Kararın, koronavirüs salgınının ekonomi üstündeki olumsuz etkilerini azaltmak ve yerli sanayii ithalat baskısına karşı korumak amacıyla alındığı belirtildi.
Etiketler: son dakika ilave gümrük vergisiSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:20
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