Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, dünyayı alarm durumuna geçiren Koronavirüs salgınının küresel büyümeyi tehdit ettiğini belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısına katıldı.

Konuşmasında son dönemde ortaya çıkan Koronavirüs salgınının küresel büyümeyi aşağı çektiğini söyledi.

Uysal, "ABD ile Çin arasındaki anlaşmaya karşın belirsizliklerin hala yüksek seyretmesi, devam eden jeopolitik riskler ve son dönemde ortaya çıkan salgın hastalık küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisindeki gelişmelere de değinen Uysal, enflasyonla mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüldüğüne vurgu yaptı.

Uysal sözlerini şöyle sürdürdü;

"2020 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 8,2 olarak koruduk. Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmit ediyoruz."

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, ocak ayında Avrupa Birliği bölgesindeki iktisadi faaliyetlerin iyileşmesinin Türkiye'nin ihracatına olumlu yansıdığını da söyledi.