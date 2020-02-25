27 maddeden oluşan düzenleme temel kanun olarak görüşülüyor.

Düzenleme beyaz eşyadan gıdaya tüketicileri mağdur eden ürünler için ağır yaptırımlar öngörüyor.

Ürün sorumluluğu tazminatı

Güvensiz ürünlere ürün sorumluluğu tazminatı getirilecek. Ürün kişiye veya mala zarar verirse, sorumluluk üretici ya da ithalatçıda olacak.

Bu kapsamda uygun olmayan ürünlerin satışı internetten de sıkı takip edilecek.

Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor.