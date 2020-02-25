Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Tüketici haklarında yeni dönem
[Fotoğraf: AA]
Tüketici haklarında yeni dönemi başlatacak teklif Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor.
27 maddeden oluşan düzenleme temel kanun olarak görüşülüyor.
Düzenleme beyaz eşyadan gıdaya tüketicileri mağdur eden ürünler için ağır yaptırımlar öngörüyor.
Ürün sorumluluğu tazminatı
Güvensiz ürünlere ürün sorumluluğu tazminatı getirilecek. Ürün kişiye veya mala zarar verirse, sorumluluk üretici ya da ithalatçıda olacak.
Bu kapsamda uygun olmayan ürünlerin satışı internetten de sıkı takip edilecek.
Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor.
Etiketler: tüketici hakları ürün güvenliği tazminatSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 20:41
Sıradaki Haber
İstanbul'da sahte içki imalathanesine operasyon
Yükleniyor lütfen bekleyiniz