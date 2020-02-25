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Tendürek Geçidi'nde ağır tonajlı araçlar yolda kaldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ağrı ile Van arasında ulaşımı sağlayan Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle geçidin en yüksek kesimlerinden Gülizar rampasında görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, 5'i ağır tonajlı 7 araç yolda kaldı.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Etiketler: tendürek geçidi kar TipiSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 19:28
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