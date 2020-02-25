Furat ailesi, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar köyünde yaşıyordu.

8 çocuk annesi Nebahat Furat, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan ancak Van'ın Başkale ilçesine bağlı sınır köyleri vuran 5.9 büyüklüğündeki depreme dışarıda çamaşır asarken yakalandı. Kendisi kurtuldu ama eşi ve 4 çocuğu ise yıkılan evlerinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Depremin enkazından bir dram daha çıktı. Furat'ın diğer 4 çocuğunun da maddi imkansızlıklar nedeniyle İstanbul'da Çocuk Evleri'nde kalıyordu.

Çocuklarını istedi

Ailesinden 5 kişiyi birden toprağa veren talihsiz anne, cenaze töreninde İstanbul'dan gelen çocuklarına sarılarak gözyaşı döktü. Yurtta kalan çocuklarının yeniden kendisine verilmesini isteyen acılı annenin dramı yürek yaktı.

Bakanlık harekete geçti

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, acılı annenin feryadına kayıtsız kalmadı. Gerekli çalışmalar başlatıldı.

Önce Van'a getirilecekler

İlk etapta, çocuklar İstanbul'dan Van Çocuk Evleri'ne nakledilecek.

Uygun şartlar sağlandıktan sonra da Nebahat Furat, hayatına 4 çocuğu ile devam edecek.