Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye sınırında bulunan İran'ın Hoy kenti 4,5 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

Saat 17.14'te oluşan deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.

Deprem Van'da da hissedildi.