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Türkiye-İran sınırında 4,5 büyüklüğünde deprem
Türkiye sınırında bulunan İran'ın Hoy kentinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye sınırında bulunan İran'ın Hoy kenti 4,5 büyüklüğünde bir depremle sallandı.
Saat 17.14'te oluşan deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.
Deprem Van'da da hissedildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 17:46
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