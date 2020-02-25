Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yarın güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.