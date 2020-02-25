Haber Giriş:
Meteorolojiden fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmelerine karşı uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yarın güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: meteoroloji hava durumuSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 17:26
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