Hanau Markt Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilen Saraçoğlu'nun cenazesi, Esenboğa Havalimanı'nda karşılandıktan sonra kara yoluyla Çorum'un İskilip ilçesine getirildi.

Saraçoğlu için İskilip Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı.

[Hanau saldırısında yaşamını yitiren Fatih Saraçoğlu, Çorum'da toprağa verildi. | Fotoğraf: AA]

Cenaze namazı öncesi, Saraçoğlu'nun babası Ahmet Saraçoğlu ile ağabeyi Hayrettin Saraçoğlu taziyeleri kabul etti.

Cenazeye katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Saraçoğlu ailesine başsağlığı diledi.

Erbaş, İslam'ın, barış, huzur ve kurtuluş dini olduğunu ve Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'de, "Dünyada, her yerde insanlar, birbiriyle barışık yaşasınlar, birbirlerinin haklarını gözetsinler" diye buyurduğunu hatırlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Bütün ülkelerin bu tür katillerin yapmış olduğu planlara engel olması gerekiyor"

Kur'an'da, "Kim bir kişiyi haksız yere öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibi olur" buyrulduğunu anımsatan Erbaş, şöyle devam etti:

"İşte biz bu ilkeleri tüm insanlığa açıklamaya çalışıyoruz. Almanya'da yaşadığımız bu acı olayda 9 insan bir katilin, bir İslam düşmanının, teröristin ya da onun arkasındaki birtakım mihrakların planları neticesinde hayatlarını kaybetmiştir. Allah hepsine rahmet eylesin. Bütün ülkelerin bu tür planlar, bu tür katillerin yapmış olduğu planlara engel olması gerekiyor. Fatih kardeşimizin cenaze merasiminden sesleniyorum; bu tür olaylar devam ederse bundan sadece ölen insanlar ya da onların yakınları zarar görmez, herkes zarar görür. O mahallede yaşayan her insan, dini inancı, ırkı, milliyeti ne olursa olsun herkes zarar görür. Bunun bilinci içinde olmak gerekiyor."

Hacıkarani Mezarlığı'na defnedildi

Erbaş'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından Saraçoğlu'nun cenazesi, ilçe merkezindeki Hacıkarani Mezarlığı'nda, 10 yıl önce vefat eden annesi Narin Saraçoğlu'nun kabrinin yanına defnedildi.