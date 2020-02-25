ödeniyor. Peki’ doğum yardımı ne kadar? Doğum yardımına nasıl başvurulur? Kimler alabilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından herhangi gelir durumu kıstasına bakılmaksızın, yurt içi ve dışında doğum yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi tüm aileler doğum yardımı için başvurabiliyor.

Doğum yardımı ne kadar?

Bakanlık, doğum yardımı programı kapsamında, başvuran annelerin, canlı doğan birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştiriyor.

Annenin vefat etmesi, Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmaması gibi durumlarda ise ödemeler babaya yapılıyor.

Doğum yardımı ödemeleri, başvurunun Doğum Yardımı Sistemi'ne girildiği ayı takip eden ay içinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebiliyor.

Doğum yardımı Başvuruları nasıl yapılır?

Doğum yardımı başvuruları için öncelikle bebeğin ilgili nüfus müdürlüğünde kayıt işleminin yapılması gerekiyor. Ardından "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi" ile şahsen veya posta, kargo yoluyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunulabiliyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin ise çalıştığı yere müracaat etmesi yeterli oluyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da başvurularını büyükelçilikler ve konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.