2018 yılının ortasında kurlarda yaşanan dengesizlik, tüm sektörleri olduğu gibi otomotivi de oldukça etkiledi. Özellikle sıfır araçların fiyatlarındaki yüksek artış, tüketiciyi ikinci ele yöneltti. Bu trend 2019'da devam edince rekor geldi.

İkinci el araç satış firması yöneticisi Emre Ayyıldız, "Son birkaç yıldır ötelenmiş talep, piyasanın biraz daha toparlanmasıyla ikinci ele kaydı. Siz bugün C segmenti ortalama bir aracı 200 bin liraya alabilirken, 3 yaşında bir ikinci el aracı bunun yüzde 35-40 altında alabiliyorsunuz" dedi.

Geçen yıl, 7 milyon 614 bin kinci el araç satışı ile en yüksek noktaya ulaşıldı. Bu ilgi, beraberinde ikinci elin bir yatırım aracı gibi görülmesini sağladı, kısa süreli alım satımlar arttı.

[Fotoğraf: AA]

"2020 yılı için de rekor bekliyoruz"

Ocak ve şubat aylarında gelen veriler, ikinci el otomobil satışında artış trendinin sürdüğünü gösteriyor. Ancak uzmanlar bunu bir yatırım aracı olarak düşünenleri fiyatlar konusunda uyarıyor.

Ayyıldız, 2020 yılı için de rekor beklediklerini söyleyerek, şunları anlattı:

"Araç adedi anlamında yine bir rekor gelecek. Ancak mart ayından itibaren fiyatların çok sert artışını beklemek doğru olmaz. Mantıklıdır zaten ufak fiyat artışı, enflasyon oranında fiyatların da artmasını bekleriz."

Haber: Tayfun Öçal

Kamera: Musa Toprak