FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 8 gözaltı
Trabzon merkezli 7 ilde, FETÖ yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalarda, örgütte ankesörlü telefon kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen 2'si gizli örgüt sorumlusu 11 kişinin yakalanmasına yönelik Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
7 ilde eş zamanlı operasyon
Trabzon merkezli İstanbul, İzmir, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aktif görevde olan öğretmen 2 gizli örgüt sorumlusu, astsubaylıktan istifa ederek Trabzon Büyükşehir Belediyesinde zabıta olarak görev yapan zanlı ve aktif görevdeki aralarında astsubay ve uzman çavuşun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında biri teğmen 3 kişi ise aranıyor.
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