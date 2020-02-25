Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalarda, örgütte ankesörlü telefon kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen 2'si gizli örgüt sorumlusu 11 kişinin yakalanmasına yönelik Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

7 ilde eş zamanlı operasyon

Trabzon merkezli İstanbul, İzmir, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aktif görevde olan öğretmen 2 gizli örgüt sorumlusu, astsubaylıktan istifa ederek Trabzon Büyükşehir Belediyesinde zabıta olarak görev yapan zanlı ve aktif görevdeki aralarında astsubay ve uzman çavuşun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında biri teğmen 3 kişi ise aranıyor.