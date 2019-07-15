TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB) BaÅŸkanÄ± Murat Uysal Merkez BankasÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na atanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni dÃ¶nem stratejilerini anlattÄ±.

Uysal, finansal istikrara katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla zorunlu karÅŸÄ±lÄ±klar baÅŸta olmak Ã¼zere tasarruflarÄ±nda bulunan araÃ§larÄ± etkin bir ÅŸekilde kullanacaklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Mevcut geliÅŸmelerin para politikasÄ±nda hareket icÌ§in bir manevra alanÄ± oluÅŸtuÄŸuna iÅŸaret ettiÄŸini kaydeden Uysal, "Bu cÌ§ercÌ§evede Para PolitikasÄ± Kurulu acÌ§Ä±klanan buÌˆtuÌˆn verileri analiz ederek, ortak akÄ±l ve istisÌ§are cÌ§ercÌ§evesinde uygun kararÄ± verecektir" ifadelerini kullandÄ±.

Uysal, Ã¶nuÌˆmuÌˆzdeki doÌˆnemde kuÌˆresel konjonktuÌˆr ve sermaye akÄ±mlarÄ±nÄ±n seyrine bagÌ†lÄ± olarak, rezervleri guÌˆcÌ§lendirmek amacÄ±yla mevcut aracÌ§larda da revizyona gidilebileceÄŸi sinyalini verdi.

Enflasyondan para politikasÄ±na, rezerv planlarÄ±ndan bÃ¼yÃ¼me ve Ã¶demeler dengesine kadar birÃ§ok konuda deÄŸerlendirmelerde bulunan Uysal, sorulara ÅŸu cevaplarÄ± verdi:

SORU: Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± olarak atandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda yapÄ±lan duyuru metninde bazÄ± mesajlar verdiniz. Bu mesajlarÄ±n biri iletiÅŸim politikasÄ± Ã¼zerineydi. 'Ä°letiÅŸim kanallarÄ±nÄ±n en Ã¼st dÃ¼zeyde kullanÄ±lacaÄŸÄ±' ÅŸeklinde bir taahhÃ¼tte bulundunuz. Para politikasÄ±nÄ±n iletiÅŸimine yÃ¶nelik ilerleyen dÃ¶nemde atmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z adÄ±mlar nelerdir?

CEVAP: Merkez BankasÄ±nÄ±n fiyat istikrarÄ± doÄŸrultusunda uyguladÄ±ÄŸÄ± politikalarÄ±n etkinliÄŸi ve hesap verme sorumluluÄŸu aÃ§Ä±sÄ±ndan iletiÅŸim politikalarÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r. TCMB, Ã¶zellikle 2001 yÄ±lÄ±ndaki kanun deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan kurumsal olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ iletiÅŸim kanallarÄ± geliÅŸtirmiÅŸ ve bu konuya Ã¶nemli yatÄ±rÄ±m yapmÄ±ÅŸ bir kurumdur. Yeni dÃ¶nemde Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mla birlikte bu Ã§abalarÄ± daha da ileri gÃ¶tÃ¼rme gayretinde olacaÄŸÄ±z. BankamÄ±zÄ±n faaliyetleri hakkÄ±nda kamuoyuyla Ã§eÅŸitli platformlarda etkili, ÅŸeffaf ve kapsayÄ±cÄ± bir iletiÅŸim kurulmasÄ±nÄ±n hedeflerimize ulaÅŸma noktasÄ±nda Ã¶nemli katkÄ±lar saÄŸlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum.

Kurumsal ÅŸeffaflÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rmaya ve politika iletiÅŸimimizi gÃ¼Ã§lendirmeye yÃ¶nelik bazÄ± iyileÅŸtirme adÄ±mlarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu kapsamda ilk planda gÃ¼ndeme gelebilecek birkaÃ§ uygulamadan bahsedebilirim. Ã–rneÄŸin, para politikasÄ± karar alma sÃ¼reci ve alÄ±nan kararlarÄ±n gerekÃ§elerine dair daha fazla bilgi paylaÅŸacaÄŸÄ±z. Merkez BankasÄ± piyasa iÅŸlemlerine iliÅŸkin veri paylaÅŸÄ±mÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz. AyrÄ±ca, Merkez BankasÄ±nÄ±n para politikasÄ± ve genel konularda yaklaÅŸÄ±mÄ±na dair Ã§eÅŸitli mecralarda daha sÄ±k ve daha somut bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± da yapacaÄŸÄ±z.

Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda genel iletiÅŸim uygulamalarÄ± ile ilgili farklÄ± boyutta hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z da sÃ¼rÃ¼yor. Bu Ã§erÃ§evede, baÅŸta ekonomi basÄ±nÄ± olmak Ã¼zere yatÄ±rÄ±mcÄ±lar, finans kuruluÅŸlarÄ± ve reel sektÃ¶r temsilcileri Ã¶nemli paydaÅŸlarÄ±mÄ±z olmaya devam edecek. Toplumun tÃ¼m kesimlerine fiyat istikrarÄ±nÄ±n Ã¶nemini ve bu sÃ¼reÃ§te Merkez BankasÄ±nÄ±n rolÃ¼nÃ¼ anlatmaya yÃ¶nelik faaliyetlerimizi sÃ¼rdÃ¼rmeyi hedefliyoruz. DetaylÄ± iletiÅŸim Ã§erÃ§evemizi ilerleyen sÃ¼reÃ§te kamuoyuyla paylaÅŸacaÄŸÄ±z.

"Fiyat istikrarÄ± olmadan finansal istikrar saÄŸlanamaz"

SORU: Ä°lk aÃ§Ä±klamada fiyat istikrarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra finansal istikrar vurgusu da vardÄ±. Bunu nasÄ±l okumalÄ±yÄ±z?

CEVAP: KapsayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksek ve geliÅŸmiÅŸ bir finansal sistemin varlÄ±ÄŸÄ±, para politikasÄ± aktarÄ±m mekanizmasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± iÅŸleyiÅŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan bir Ã¶n koÅŸul niteliÄŸindedir. Ä°ktisadi aktÃ¶rlerin finansmana eriÅŸimi, Ã¼retim ve ihracat baÅŸta olmak Ã¼zere dengeli bir makroekonomik gÃ¶rÃ¼nÃ¼m iÃ§in temel unsurdur. AyrÄ±ca fiyat istikrarÄ± ve finansal istikrarÄ±n ayrÄ±lmaz bir bÃ¼tÃ¼nÃ¼n parÃ§asÄ± olduÄŸunu vurgulamak gerekir. Fiyat istikrarÄ± olmadan finansal istikrar saÄŸlanamaz. Ã–te yandan finansal istikrarÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ± bir ekonomide fiyat istikrarÄ± kalÄ±cÄ± olmaz. DolayÄ±sÄ±yla biz finansal kesim ve reel sektÃ¶r etkileÅŸimini yakÄ±ndan izleyerek finansal sistemin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶zetmek ve buna yÃ¶nelik olarak araÃ§ setimizi sÃ¼rekli olarak geliÅŸtirmek durumundayÄ±z. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde, finansal istikrara katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla zorunlu karÅŸÄ±lÄ±klar baÅŸta olmak Ã¼zere tasarrufumuzda bulunan araÃ§larÄ± etkin bir ÅŸekilde kullanacaÄŸÄ±z.

Bunun yanÄ± sÄ±ra, finansal istikrara dair uzun vadeli yapÄ±sal Ã§alÄ±ÅŸmalara da destek vermeye devam edeceÄŸiz. Alternatif finansman kaynaklarÄ±nÄ±n geliÅŸmesi ve araÃ§ Ã§eÅŸitliliÄŸinin artmasÄ± reel sektÃ¶r baÅŸta olmak Ã¼zere hane halkÄ± ve diÄŸer iktisadi aktÃ¶rlerin finansman ve tasarruf kararlarÄ±nÄ± destekleyerek makroekonomik dengelenmeye katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. Bu doÄŸrultuda, sermaye piyasalarÄ±nÄ±n derinleÅŸmesi kapsamÄ±nda atÄ±lacak adÄ±mlara Merkez BankasÄ± olarak daha fazla katkÄ± yapmaya devam edeceÄŸiz.

"SaÄŸlÄ±klÄ± ve kapsayÄ±cÄ± bir bÃ¼yÃ¼me fiyat istikrarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸini gÃ¼Ã§lendirir"

SORU: Sizce fiyat istikrarÄ± ve bÃ¼yÃ¼me arasÄ±nda bir Ã§eliÅŸki yok o zaman?

CEVAP: Bu iki kavram Ã§eliÅŸmiyor, aksine birbirini destekliyor. SaÄŸlÄ±klÄ± ve kapsayÄ±cÄ± bir bÃ¼yÃ¼me fiyat istikrarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸini gÃ¼Ã§lendirir. Fiyat istikrarÄ± ise belirsizliÄŸi azaltÄ±p faizleri dÃ¼ÅŸÃ¼rerek bÃ¼yÃ¼me potansiyelini destekler. Ã–zellikle mevcut dÃ¶nemde enflasyondaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¼recinin devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, risk primimizin dÃ¼ÅŸmesi ve ekonomideki toparlanmanÄ±n gÃ¼Ã§ kazanmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendirmekteyim.

"Mikro dinamikleri ve saha bilgilerini de yakÄ±ndan takip etmeye devam edeceÄŸiz"

SORU: Yeni dÃ¶nemde para politikasÄ± stratejisinde belirgin deÄŸiÅŸim beklemeli miyiz?

CEVAP: Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde para politikasÄ± sÃ¼reÃ§lerinin tasarÄ±mÄ±nda, baÅŸta enflasyon ve iktisadi faaliyet olmak Ã¼zere makroekonomik gÃ¶stergelerin tamamÄ±nÄ± dikkate alan veri odaklÄ± bir yaklaÅŸÄ±m ile hareket edeceÄŸimizi belirtmek isterim. Ek olarak, mikro dinamikleri ve saha bilgilerini de yakÄ±ndan takip etmeye devam edeceÄŸiz. Para politikasÄ±nÄ±n etkinliÄŸini arttÄ±rmak adÄ±na baÅŸta finansal sektÃ¶r, reel sektÃ¶r ve kamu kesimi olmak Ã¼zere sÃ¼reÃ§lere girdi saÄŸlayacak tÃ¼m taraflarla uyum iÃ§erisinde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.

SORU: YakÄ±n dÃ¶nem enflasyon geliÅŸmeleri ve yeni dÃ¶nem para politikasÄ± duruÅŸunuz hakkÄ±ndaki deÄŸerlendirmeleriniz nelerdir? Gelecek dÃ¶nemde para politikasÄ± nasÄ±l bir seyir izleyecek?

CEVAP: Para politikasÄ± ve alÄ±nan diÄŸer tedbirlerin katkÄ±sÄ±yla enflasyonun geÃ§tiÄŸimiz Ekim ayÄ±ndan bu yana gerilemekte olduÄŸunu gÃ¶zlemliyoruz. AyrÄ±ca son dÃ¶nemde enflasyonun seviye ve oynaklÄ±ÄŸÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle birlikte enflasyon beklentilerinin gerilediÄŸini gÃ¶rmekteyiz. Gerek enflasyon dinamiklerinde gerekse fiyatlama davranÄ±ÅŸlarÄ±nda bir iyileÅŸmenin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmektedir. 2019 yÄ±lÄ±nda maliyet baskÄ±larÄ±nÄ±n azalmasÄ± ve iÃ§ talep koÅŸullarÄ±ndaki zayÄ±flamanÄ±n etkileriyle dezenflasyon sÃ¼recinin devam etmesini bekliyoruz.

BÃ¼tÃ¼n bu geliÅŸmeler para politikasÄ±nda hareket iÃ§in bir manevra alanÄ± oluÅŸtuÄŸuna iÅŸaret ediyor. Bu Ã§erÃ§evede Para PolitikasÄ± Kurulu aÃ§Ä±klanan bÃ¼tÃ¼n verileri analiz ederek, ortak akÄ±l ve istiÅŸare Ã§erÃ§evesinde uygun kararÄ± verecektir. Elbette enflasyondaki olumlu eÄŸilimin devamÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in para politikasÄ±nÄ±n temkinli bir duruÅŸ sergilemeye devam etmesi Ã¶nem taÅŸÄ±yor, ancak burada sÄ±kÄ±lÄ±k derecesini nominal deÄŸil reel faizler Ã¼zerinden tanÄ±mlamak daha doÄŸru olur. Enflasyon gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ etkileyen bÃ¼tÃ¼n faktÃ¶rleri yakÄ±ndan izleyerek, gerek beklentiler gerekse kendi projeksiyonlarÄ±mÄ±zÄ± dikkate alan makul bir reel getirinin korunduÄŸu bir Ã§erÃ§eveyi esas alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade edebilirim.

"KÃ¼resel belirsizliklere dair geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ediyoruz"

SORU: Son dÃ¶nemde geliÅŸmiÅŸ Ã¼lke merkez bankalarÄ±nÄ±n para politikasÄ± duruÅŸlarÄ±nda geniÅŸleyici yÃ¶nde beklentiler Ã¶n plana Ã§Ä±kmakta. SÃ¶z konusu geliÅŸmelerin TÃ¼rkiye gibi geliÅŸmekte olan Ã¼lke ekonomilerine etkilerini nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

CEVAP: YakÄ±n dÃ¶nemde kÃ¼resel iktisadi faaliyetin ve dÄ±ÅŸ ticaret eÄŸiliminin Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de zayÄ±flamasÄ± ve geliÅŸmiÅŸ Ã¼lke ekonomilerinde enflasyona dair aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ risklerin belirginleÅŸmesiyle baÅŸta Fed ve Avrupa Merkez BankasÄ± (ECB) olmak Ã¼zere geliÅŸmiÅŸ Ã¼lke merkez bankalarÄ±nÄ±n geniÅŸleyici para politikasÄ± adÄ±mlarÄ± atacaklarÄ±na iliÅŸkin beklentilerin gÃ¼Ã§lendiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. KÃ¼resel para politikalarÄ±nda gevÅŸeme yÃ¶nÃ¼nde atÄ±lacak adÄ±mlara iliÅŸkin beklentiler Ã¶zellikle geliÅŸmekte olan Ã¼lke (GOÃœ) finansal varlÄ±klarÄ±na yÃ¶nelik talebi ve risk iÅŸtahÄ±nÄ± destekliyor. Bununla birlikte, korumacÄ±lÄ±k Ã¶nlemleri ve diÄŸer kÃ¼resel belirsizliklere dair geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ediyoruz.

"Son aÃ§Ä±klanan veriler toparlanma eÄŸiliminin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret ediyor"

SORU: Yurt iÃ§i makroekonomik gÃ¶rÃ¼nÃ¼m aÃ§Ä±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶zellikle bÃ¼yÃ¼me ve Ã¶demeler dengesine iliÅŸkin deÄŸerlendirmeleriniz nelerdir?

CEVAP: Son dÃ¶nemde aÃ§Ä±klanan veriler iktisadi faaliyette toparlanma eÄŸiliminin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret ediyor. Toparlanma eÄŸiliminde Ã¶zel tÃ¼ketim ve kamu harcamalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra net ihracatÄ±n da Ã¶nemli bir katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. KÃ¼resel bÃ¼yÃ¼me gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ndeki zayÄ±flamaya raÄŸmen gerek mal ticareti gerekse turizm ve taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k hizmetleri artÄ±ÅŸ eÄŸilimini korumakta. TÃ¼rkiye’nin dÃ¼nya ihracat pazarÄ±ndaki payÄ±nÄ±n 2013 yÄ±lÄ±ndan beri artÄ±ÅŸ eÄŸiliminde olmasÄ± rekabet gÃ¼cÃ¼mÃ¼zde bir iyileÅŸme olduÄŸunu gÃ¶steriyor. SÃ¶z konusu geliÅŸmelerin etkisiyle cari dengede de hÄ±zlÄ± bir iyileÅŸme gÃ¶rmekteyiz. YÄ±lsonunda cari dengenin sÄ±fÄ±ra yakÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesini bekliyoruz.

SORU: Son dÃ¶nemde rezerv yeterliliÄŸi konusu gÃ¼ndemde yer alÄ±yor. Rezervleri artÄ±rma planlarÄ±nÄ±z var mÄ±?

CEVAP: YakÄ±n dÃ¶nemde gerek cari aÃ§Ä±ÄŸÄ±n kapanmasÄ± gerekse kÄ±sa vadeli borÃ§luluÄŸun azalma eÄŸilimine girmesi rezerv yeterliliÄŸi gÃ¶stergelerinde bir miktar iyileÅŸme saÄŸladÄ±. Bununla birlikte, uygun koÅŸullarÄ±n oluÅŸmasÄ± kaydÄ±yla dÄ±ÅŸsal ÅŸoklara karÅŸÄ± bir sigorta niteliÄŸinde olan uluslararasÄ± rezervleri artÄ±rma yÃ¶nÃ¼ndeki niyetimizi koruyoruz. Mevcut durumda zaten reeskont kredileri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla rezerv biriktirme imkanÄ±mÄ±z var. Ã–te yandan enerji ithalatÃ§Ä±sÄ± kamu kuruluÅŸlarÄ±na yapÄ±lan dÃ¶viz satÄ±ÅŸlarÄ± ise rezervleri azaltÄ±cÄ± etki yapmakta. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde kÃ¼resel konjonktÃ¼r ve sermaye akÄ±mlarÄ±nÄ±n seyrine baÄŸlÄ± olarak, rezervlerimizi gÃ¼Ã§lendirmek amacÄ±yla mevcut araÃ§larÄ±mÄ±zda revizyona gidebiliriz.

"Mevzuat altyapÄ±sÄ± TÃ¼rk Ticaret Kanunu ile uyumlaÅŸtÄ±rÄ±lmaktadÄ±r"

SORU: 8 Temmuz tarihinde TBMM’ye gÃ¶nderilen yeni torba yasa teklifinde yer alan Merkez BankasÄ± ile ilgili hususlar hakkÄ±nda yorumlarÄ±nÄ±z nelerdir?

CEVAP: Ä°lgili yasa teklifinde, Merkez BankasÄ± ile iliÅŸkili olarak zorunlu karÅŸÄ±lÄ±klar, finansal kuruluÅŸlardan yÃ¼ksek frekanslÄ± veri temini ve ihtiyat akÃ§esi olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ temel baÅŸlÄ±kta dÃ¼zenlemeler Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir. Zorunlu karÅŸÄ±lÄ±klarla ilgili dÃ¼zenlemeyle Merkez BankasÄ±nÄ±n bilanÃ§o iÃ§i ve bilanÃ§o dÄ±ÅŸÄ± uygun gÃ¶rÃ¼len kalemleri de dikkate alacak ÅŸekilde zorunlu karÅŸÄ±lÄ±klar kapsamÄ±nda yetki alanÄ± geniÅŸletilmektedir. SÃ¶z konusu deÄŸiÅŸiklikle birlikte Merkez BankasÄ±nÄ±n para politikasÄ± araÃ§ seti geniÅŸleyecek ve finansal istikrara saÄŸlayabileceÄŸi katkÄ± artacaktÄ±r. Benzer ÅŸekilde, yÃ¼ksek frekanslÄ± verilere eriÅŸim imkanÄ± Merkez BankasÄ±nÄ±n bilgi setini gÃ¼Ã§lendirerek yeni dÃ¶nemde benimseyeceÄŸi veri odaklÄ± para politikasÄ± karar sÃ¼reÃ§lerini destekleyecektir. Son olarak, ihtiyat akÃ§esiyle ilgili dÃ¼zenleme aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla mevzuat altyapÄ±sÄ± TÃ¼rk Ticaret Kanunu ile uyumlaÅŸtÄ±rÄ±lmaktadÄ±r.

"Merkez BankasÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ile kastedilen araÃ§ baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r"

SORU: Fitch de not dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nde Merkez BankasÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±. Sizin bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼z nedir, paylaÅŸabilir misiniz?

CEVAP: Bu kavram Ã¼zerinde deÄŸerlendirme yaparken amaÃ§ ve araÃ§ baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± birbirinden ayÄ±rmak gerekir. Merkez BankasÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ile kastedilen araÃ§ baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Bu da Merkez BankasÄ±nÄ±n verilen gÃ¶revleri yerine getirirken kullanacaÄŸÄ± araÃ§lar ve yÃ¶ntemi kendi inisiyatifi ile belirlemesi anlamÄ±na gelir. AraÃ§ baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± konusu Merkez BankasÄ± Kanunu Ã§erÃ§evesine net olarak tanÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Buna gÃ¶re Merkez BankasÄ±nÄ±n kendine verilen gÃ¶revleri yerine getirmek iÃ§in para politikasÄ± araÃ§larÄ±nÄ± belirleme ve uygulama yetkisi bulunmaktadÄ±r. Bu Ã§erÃ§evede herhangi bir deÄŸiÅŸiklik sÃ¶z konusu deÄŸildir.

SORU: BasÄ±n ile tanÄ±ÅŸma toplantÄ±sÄ± demiÅŸtiniz, ne zaman planlÄ±yorsunuz?

CEVAP: GÃ¶reve gelir gelmez en Ã§ok yapmak istediÄŸim bu buluÅŸmaydÄ±. MedyanÄ±n iletiÅŸimimizdeki rolÃ¼nÃ¼ Ã§ok Ã¶nemsiyorum. Ancak, Ã§ok yoÄŸun bir tempo ile baÅŸladÄ±m. PPK toplantÄ± tarihimiz yaklaÅŸÄ±yor, ardÄ±ndan Enflasyon Raporumuz var. DeÄŸerli basÄ±n mensuplarÄ±mÄ±zla bankamÄ±zda dÃ¼zenleyeceÄŸimiz Enflasyon Raporu basÄ±n toplantÄ±mÄ±zda buluÅŸmayÄ± planlÄ±yoruz.

Kaynak: AA